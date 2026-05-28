Іспанський фахівець залишив каталонський клуб після п'яти років у клубі.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера Мічела.

Контракт 50-річного іспанця закінчується 30 червня і його не буде продовжено. Разом з ним команду покинуть його помічники Сальва Фунес, Давід Порсель та Хуан Карлос Балагар.

Мічел очолив Жирону влітку 2021 року та став ключовою фігурою у розвитку каталонської команди у наступні роки. Під керівництвом Мічела Жирона вийшла до Ла Ліги, після чого у сезоні-2023/24 посіла третє місце у чемпіонаті та дебютувала у Лізі чемпіонів.

Мічел очолював "жирондинців" протягом 221 матчу — 91 перемога, 47 нічиїх та 83 поразки при різниці м'ячів 329:294.

Минулого сезону Жирона разом із трьома українцями посіла 19 місце у Ла Лізі та вилетіла до Сегунди.

Раніше була інформація, що Мічел очолить Аякс, який нещодавно відмовився від трансферу Віктора Циганкова.