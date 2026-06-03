Іспанія

Досвідчений уругвайський форвард готовий допомогти каталонцям повернутися до еліти.

Нападник Жирони Крістіан Стуані визначився зі своїм майбутнім після невдалого для клубу сезону та вильоту до Сегунди. Попри пониження в класі, уругвайський ветеран не планує залишати каталонську команду.

Як повідомляє журналіст Cadena SER Ніл Сола, 39-річний форвард має намір залишитися в Жироні щонайменше ще на один сезон. Стуані вважає важливим допомогти команді повернутися до Ла Ліги та надалі залишатися одним із лідерів колективу як на полі, так і в роздягальні.

За роки виступів у каталонському клубі уругваєць став справжнім символом Жирони та одним із найвпізнаваніших гравців в історії команди. Навіть у нинішньому віці нападник продовжує відігравати помітну роль у грі команди та залишається важливою фігурою для тренерського штабу.

Також зазначається, що найближчим часом сторони можуть розпочати переговори щодо продовження контракту. Чинна угода Стуані з Жироною розрахована до кінця червня 2026 року, однак клуб і футболіст налаштовані продовжити співпрацю за умови узгодження всіх деталей та планів на наступний сезон.

У вже завершеному сезоні Крістіан Стуані провів 471 хвилину в 22 матчах, в яких він забив 6 голів.