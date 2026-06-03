Іспанія

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо вважає, що мадридський клуб продовжить активну роботу на трансферному ринку.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо вважає, що мадридський Реал продовжить активну роботу на трансферному ринку. "Вершкові" вже узгодили перехід Дензела Дюмфріса з міланського Інтера, також лави команди може поповнити вільний агент Ібраїма Конате, який залишив Ліверпуль.

Для Реала це тільки початок. Мадридський клуб планує провернути ще низку угод цього літа.

Трансфер Дензела Дюмфріса обійдеться гранду Ла Ліги у 20 мільйонів євро, як передбачає пункт відступних у контракті 30-річного гравця з Інтером. Новим тренером мадридців, як очікується, стане Жозе Моурінью, який також бере участь у трансферній роботі.

Раніше повідомлялося, що Аякс наближається до підписання Себальйоса.