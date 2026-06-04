Іспанія

Італійський універсал Арсенала потрапив до сфери інтересів мадридського гранда.

Мадридський Реал вивчає можливість підписання захисника Арсенала та збірної Італії Ріккардо Калафіорі під час найближчого трансферного вікна.

За інформацією журналіста Рамона Альвареса, кандидатуру 24-річного футболіста підтримує Жозе Моурінью, який вважається одним із претендентів на посаду головного тренера мадридського клубу. Португальський фахівець високо оцінює універсальність італійця, здатного однаково ефективно діяти як у центрі оборони, так і на лівому фланзі.

Моурінью добре знайомий із можливостями Калафіорі ще з часів спільної роботи в Ромі, де захисник виступав у сезоні-2021/22. Саме тому тренер бачить у ньому одного з гравців, які можуть посилити оборонну лінію Реала.

Наразі жодних офіційних переговорів між клубами не підтверджено, однак інтерес з боку мадридців уже набуває конкретних обрисів.