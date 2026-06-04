Італійський універсал Арсенала потрапив до сфери інтересів мадридського гранда.
Ріккардо Калафіорі, Getty Images
04 червня 2026, 22:18
Мадридський Реал вивчає можливість підписання захисника Арсенала та збірної Італії Ріккардо Калафіорі під час найближчого трансферного вікна.
За інформацією журналіста Рамона Альвареса, кандидатуру 24-річного футболіста підтримує Жозе Моурінью, який вважається одним із претендентів на посаду головного тренера мадридського клубу. Португальський фахівець високо оцінює універсальність італійця, здатного однаково ефективно діяти як у центрі оборони, так і на лівому фланзі.
Моурінью добре знайомий із можливостями Калафіорі ще з часів спільної роботи в Ромі, де захисник виступав у сезоні-2021/22. Саме тому тренер бачить у ньому одного з гравців, які можуть посилити оборонну лінію Реала.
Наразі жодних офіційних переговорів між клубами не підтверджено, однак інтерес з боку мадридців уже набуває конкретних обрисів.