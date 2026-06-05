Іспанія

: Клуб із Памплони зробив ставку на одного зі своїх ключових нападників.

Осасуна офіційно оголосила про продовження контракту з нападником Раулем Гарсією. Нова угода з 25-річним форвардом розрахована до 30 червня 2031 року.

Попередній контракт футболіста діяв ще кілька сезонів, однак клуб вирішив достроково продовжити співпрацю, додавши до чинної угоди ще три роки. Таким чином, керівництво Осасуни підтвердило довіру до іспанського нападника, який став важливою частиною команди.

Рауль Гарсія проводить уже третій сезон у складі клубу з Памплони та продовжує стабільно прогресувати. У кампанії-2025/26 форвард зіграв 40 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 14 голів і 2 результативні передачі.

Також Осасуна визначила суму відступних для клубів Ла Ліги — клаусула футболіста становитиме 40 мільйонів євро. У клубі розраховують, що нападник і надалі залишатиметься одним із лідерів команди в найближчі роки.