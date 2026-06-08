Іспанія

Участь гравця в стартовому матчі команди на ЧС-2026 під питанням.

Національна збірна Уругваю готується до початку виступів на чемпіонаті світу-2026, де зіграє в групі проти Іспанії, Кабо-Верде та Саудівської Аравії.

Утім, перших чемпіонів світу також не обійшла стороною лихоманка травм гравців перед стартом турніру.

ЗМІ повідомляють, що центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо відчув м’язовий дискомфорт під час останнього тренування.

Лікарі збірної зв’язались із колегами з "блаугранас", після чого вранці понеділка 27-річний виконавець вилетів до розташування клубу, де відбуватиметься його розширений медогляд.

Очікується, що Араухо встигне повернутись назад до табору збірної вже перед тренуванням у вівторок, проте цілком імовірно, що в першій грі проти Саудівської Аравії 16 червня участі він не братиме.

У цьому сезоні на рахунку Рональда 38 матчів (1615 хвилин) та чотири голи.