Іспанія

Шейн Клюйверт візьме участь у передсезонній підготовці каталонського клубу

18-річний вінгер Шейн Клюйверт долучиться до першої команди Барселони під час підготовки до сезону-2026/27. Про це повідомляє De Telegraaf.

Нідерландський футболіст, який виступає за юнацьку збірну Нідерландів U-19, вже отримав повідомлення від клубу щодо виклику на літні збори. Очікується, що 13 липня Клюйверт пройде медогляд, після чого вирушить разом із командою на тренувальний збір до англійського Сент-Джорджес Парк.

Шейн вважається одним із найталановитіших вихованців Ла Масії. У квітні Барселона продовжила з ним контракт до 2028 року, підтвердивши серйозні плани щодо розвитку гравця.

Минулого сезону молодий вінгер провів 22 матчі за Барселону Атлетік, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.

Особливу увагу до футболіста привертає й прізвище. Його батько, легендарний Патрік Клюйверт, виступав за Барселону з 1998 по 2004 рік. Також його старші брати — Рубен Клюйверт та Джастін Клюйверт — грають за Ліон та Борнмут відповідно.

За інформацією джерела, головний тренер Барселони Гансі Флік особисто зацікавлений у тому, щоб переглянути Шейна під час передсезонної підготовки.