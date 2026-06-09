Іспанія

Португальський фахівець готується до презентації на посаді головного тренера мадридського гранда.

Жозе Моурінью зробив ще один крок до свого повернення в Реал. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, португальський наставник уже прибув до Мадрида, де найближчим часом має відбутися його офіційна презентація.

Повідомляється, що керівництво мадридського клубу завершило всі необхідні формальності для призначення досвідченого тренера. Очікується, що Моурінью очолить команду на найближчі три сезони.

Раніше з'являлася інформація про підписання контракту до літа 2029 року. Заради запрошення португальця Реал нібито активував пункт про компенсацію в розмірі 15 мільйонів євро, який був прописаний у його угоді з Бенфікою.

Для Моурінью це стане другим періодом роботи на чолі мадридського клубу. Під час свого попереднього перебування в Реалі він виграв чемпіонат Іспанії, Кубок країни та Суперкубок Іспанії, а також допоміг команді повернутися до числа головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів.