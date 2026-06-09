Англія

Містяни розпочали переговори щодо вінгера Евертона

Манчестер Сіті оперативно розпочав пошуки підсилення атакувальної лінії через можливий відхід бразильського вінгера Савіньйо до лондонського Тоттенгема. Як повідомляє авторитетне британське видання The Daily Mail, головною трансферною ціллю Містян на цю позицію став лідер Евертона Іліман Ндіає.

За інформацією джерела, манчестерський клуб уже вступив у стадію переговорів щодо підписання 26-річного сенегальського півзахисника. У таборі чинних чемпіонів Англії Ндіає розглядають як потенційну та повноцінну заміну Савіньйо, чий гучний трансфер до складу Шпор за 60 мільйонів фунтів наразі перебуває на фінальній стадії узгодження.

Іліман Ндіає провів переконливий минулий сезон в англійській Прем'єр-лізі, продемонструвавши стабільну та якісну гру в атакувальній лінії Ірисок. У сезоні 2025/26 Іліман зіграв 32 матчів в АПЛ забив 6 мʼячів та віддав 3 результативні передач.

Попри серйозні наміри Манчестер Сіті, трансфер може виявитися фінансово непростим. Чинний контракт сенегальського футболіста з ліверпульським клубом залишається дійсним до літа 2029 року. Це дає Евертону вагому перевагу у переговорах та право вимагати за свого провідного гравця солідну суму компенсації.