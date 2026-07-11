Іспанський клуб звернувся до Роми, а сам український форвард не проти повернутися до Ла Ліги.
Артем Довбик, Getty Images
11 липня 2026, 12:22
Вільярреал зацікавлений у підписанні нападника Роми Артема Довбика. За інформацією Corriere dello Sport
, іспанський клуб уже зробив перший запит до римлян щодо можливого трансферу українця.
Повідомляється, що сторони перебувають на початковому етапі переговорів і жодних домовленостей наразі не досягнуто. Водночас інтерес Вільярреал є конкретним. До цього була інформація, що нападником збірної України цікавиться
Дженоа.
За даними видання, сам Довбик позитивно ставиться до можливого повернення в Ла Лігу. Після успішного сезону в складі Жирони, де гравець став найкращим бомбардиром чемпіонату, український форвард не виключає повернення до чемпіонату Іспанії.
В минулому сезоні у складі Роми українець забив 6 голів і віддав 2 гольові передачі у 20 поєдинках.