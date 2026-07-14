Іспанія

Каталонський клуб готується тимчасово змінити домашню арену через новий етап реконструкції Камп Ноу.

Барселона може провести першу частину сезону-2027/28 на Олімпійському стадіоні Монжуїк, оскільки на Камп Ноу заплановано черговий етап реконструкції, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, каталонський клуб уже звернувся до керівництва Ла Ліги з проханням дозволити проводити домашні матчі першого кола на іншій арені.

Причиною такого рішення є встановлення нового даху на Камп Ноу. Роботи мають стартувати в червні 2027 року та триватимуть приблизно чотири з половиною місяці.

На цей період Барселона планує повернутися на Монжуїк, який уже був тимчасовим домом команди у 2023–2025 роках, коли на головній арені клубу тривала масштабна реконструкція.