Іспанія

Наставник мадридців має намір долучитися до переговорів щодо нового контракту бразильця на тлі розбіжностей із клубом.

Головний тренер Реала Жозе Моурінью планує взяти активну участь у переговорах щодо продовження контракту з вінгером Вінісіусом Жуніором, чинна угода якого розрахована до літа 2027 року.

За інформацією Sport.es, португальський фахівець переконаний, що в його команді знайдеться місце всім головним зіркам мадридського клубу, зокрема Вінісіусу, Кіліану Мбаппе та Джуду Беллінгему. Моурінью хоче особисто поспілкуватися з бразильцем і запевнити його, що той стане одним із ключових виконавців у новому проєкті Реала.

Раніше повідомлялося, що сторони поки не можуть досягти згоди щодо умов нового контракту. Вінісіус розраховує на зарплату близько 30 мільйонів євро за сезон, що відповідає рівню доходів Мбаппе, однак керівництво мадридського клубу наразі не готове погодитися на такі фінансові умови.