Україна

У мадридському клубі розраховують на українського голкіпера як на ключову заміну Тібо Куртуа в новому сезоні.

Мадридський Реал не має наміру продавати українського воротаря Андрія Луніна під час літнього трансферного вікна.

За інформацією Defensa Central, керівництво "вершкових" вважає українця важливою частиною складу та не розглядає варіант із його відходом. У клубі переконані, що Лунін отримає достатньо ігрової практики, особливо з огляду на проблеми зі здоров'ям Тібо Куртуа, який за останні два сезони пропустив 26 офіційних матчів через травми.

Джерело стверджує, що Реал уже доніс до українського голкіпера своє бачення його ролі в команді. Крім того, останнім часом стосунки між футболістом і клубом значно покращилися, а сім'я Луніна комфортно почувається в Мадриді.

Раніше в іспанських ЗМІ з'являлася інформація, що українець може залишити Реал цього літа, однак нинішня позиція клубу свідчить про протилежне. Контракт Луніна з мадридцями чинний до літа 2030 року.

У сезоні-2025/26 26-річний воротар провів 12 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 м'яч і один раз зберіг свої ворота "сухими".