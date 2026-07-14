Іспанія

Мадридський клуб наполягає на перевірці трофеїв каталонців, здобутих у період, коли колишній віцепрезидент суддівського комітету отримував виплати від Барселони.

Реал звернувся до УЄФА з проханням переглянути всі титули, які Барселона виграла в період роботи Хосе Марії Енрікеса Негрейри, повідомляє As.

За інформацією джерела, мадридський клуб також запросив у каталонців документацію за 2010–2018 роки, щоб перевірити, які антикорупційні механізми діяли в клубі та чи застосовувалися вони на практиці.

Нагадаємо, у 2023 році Барселоні та її керівництву були висунуті обвинувачення у справі про виплати колишньому віцепрезиденту Технічного комітету арбітрів Королівської федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

За версією слідства, каталонський клуб упродовж 2001–2018 років перерахував Негрейрі кілька мільйонів євро. Суд визнав сам факт цих виплат предметом кримінального розгляду, а розслідування у справі триває.