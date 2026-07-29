Іспанія

Бразильський вінгер завершує відновлення після травми та незабаром приєднається до каталонської команди на зборі в Англії.

Вінгер Барселони Рафінья Діас найближчим часом розпочне підготовку до нового сезону разом із командою.

Уже цього тижня 29-річний футболіст має повернутися до розташування "синьо-гранатових" після травми задньої поверхні стегна, якої він зазнав під час виступів на чемпіонаті світу. Бразилець завершує процес реабілітації та незабаром приєднається до загальної групи на тренувальному зборі в Англії.

Головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік надалі вважає Рафінью ключовою фігурою в атакувальній лінії своєї команди та розраховує на його повноцінну участь у передсезонній підготовці. Попри чутки про можливий трансфер, керівництво клубу не має наміру продавати свого вінгера.

Раніше повідомлялося, що Влахович готовий на поступки заради Барселони.