Іспанія
29 липня 2026, 19:48
Анхеліньйо близький до переходу в Депортіво
Іспанський клуб веде просунуті переговори з Ромою щодо оренди досвідченого флангового захисника.
Анхеліньйо, gettyimages
29 липня 2026, 19:48
Анхеліньйо може найближчим часом залишити Рому та приєднатися до Депортіво А-Корунья. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони перебувають на просунутій стадії переговорів щодо оренди 29-річного іспанського лівого захисника. Повідомляється, що футболіст уже погодив особисті умови майбутнього контракту. Наразі клуби узгоджують останні деталі угоди.
Якщо переговори завершаться успішно, Анхеліньйо проведе наступний сезон у складі Депортіво. В минулому сезоні футболіст зіграв 9 матчів в усіх турнірах.