Іспанія

Анхеліньйо близький до переходу в Депортіво

Іспанський клуб веде просунуті переговори з Ромою щодо оренди досвідченого флангового захисника.

Анхеліньйо, gettyimages

Анхеліньйо може найближчим часом залишити Рому та приєднатися до Депортіво А-Корунья. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, сторони перебувають на просунутій стадії переговорів щодо оренди 29-річного іспанського лівого захисника. Повідомляється, що футболіст уже погодив особисті умови майбутнього контракту. Наразі клуби узгоджують останні деталі угоди.



Якщо переговори завершаться успішно, Анхеліньйо проведе наступний сезон у складі Депортіво. В минулому сезоні футболіст зіграв 9 матчів в усіх турнірах.