Іспанія

Ще один українець може перебратись до Іспанії.

Іспанська Валенсія на цьогорічному літньому трансферному ринку знову шукає воротаря, який міг би скласти конкуренцію досвідченому македонцю Столе Дімітрієвські в боротьбі за місце в стартовому складі.

Як повідомляють місцева Tribuna Deportiva, серед потенційних кандидатів "кажани" розглядають голкіпера луганської Зорі Олександра Сапутіна.

Також зазначається, що це вже не перша спроба іспанського клубу домовитись про перехід 22-річного виконавця, тоді як попередня була здійснена взимку, але дійти згоди клуби так і не змогли.

Трансфер оцінюють у 3 млн євро.

У минулому сезоні на рахунку Сапутіна 25 пропущених м’ячів у 23 матчах та сім "сухих" поєдинків.