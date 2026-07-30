Іспанія

22-річний фланговий захисник каталонського клубу повністю виключив можливість зміни клубної прописки під час літнього трансферного вікна.

Захисник Барселони Алехандро Бальде повністю виключив можливість свого відходу з табору каталонського клубу цього літа.

22-річний футболіст регулярно з'являвся у складі команди Гансі Фліка у сезоні-2025/26, взявши участь у 42 поєдинках у всіх турнірах та відзначившись трьома результативними передачами.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про готовність керівництва Барселони продати захисника. Проте в інтерв'ю виданню Sport Бальде підтвердив, що не збирається залишати каталонський гранд. Чинна угода гравця з клубом розрахована до червня 2028 року.

"Я не йду. Барса — це мій дім. Я перебуваю у цьому клубі вже 16 років, фактично усе своє життя. Прагну досягти успіху саме тут, усі мої думки пов'язані з цією командою", — заявив Бальде.