Німеччина

Важкий старт для українця в новому клубі.

Український фланговий захисник Юхим Конопля в літнє міжсезоння змінив донецький Шахтар та менхенгладбахську Боруссію, але його потенційний дебют у Бундеслізі відкладається через травму коліна.

А тим часом "жеребці" були вимушені знову виходити на трансферний ринок у пошуках гравця, який міг би закрити проблемну позицію.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Боруссія досягла домовленості із празькою Славією щодо оренди японського універсального захисника Даікі Хасіоки на рік із правом подальшого викупу.

27-річний виконавець незабаром має прибути до Німеччини на медичний огляд та остаточне завершення трансферу.

Другу частину минулого сезону Хасіока провів також у оренді в бельгійському Генті, де зіграв 17 матчів.