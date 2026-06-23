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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧC-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Сьогодні, 23 червня, у рамках групового етапу чемпіонату світу-2026 відбудеться протистояння між збірними Португалії і Узбекистану. Початок зустрічі заплановано на 20:00 за київським часом.

Португальці багатьох розчарували в першому для них матчі ЧС-2026. Команді Роберто Мартінеса не вдалося здобути три очки в поєдинку з ДР Конго (1:1) і тепер вони спробують реабілітуватися за невдачу в дуелі з дебютантами під керівництвом Фабіо Каннаваро. Узбекистан хоча й поступився Колумбії (1:3), але відкрив лік своїм забитим голам на мундіалях і бодай трохи поборовся зі значно сильнішим на папері суперником. На дебютанта нічого не тисне, тоді як Кріштіану Роналду й компанія мають відповісти на справедливу критику з боку своїх уболівальників.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст і коментатор Ігор Циганик упевнений у перемозі номінальних господарів поля. Його вибір — "фора Португалія: -1" із коефіцієнтом 1.18.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що матч буде доволі результативним. Надійний із його точки зору варіант — "тотал більше 2,5", представлений показником 1.52.

Коментатор Віктор Вацко в свою чергу очікує, що гравці португальської національної команди відзначаться щонайменше двома голами. Він пропонує поставити на "тотал голів Португалії: більше 1,5" із коефіцієнтом 1.25.

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