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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧC-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Сьогодні, 23 червня, у рамках групового етапу чемпіонату світу-2026 відбудеться протистояння між збірними Англії і Гани. Початок зустрічі заплановано на 23:00 за київським часом.

Англійська національна команда розпочала турнір видовищним матчем проти хорватів, в якому їй удалося досягнути успіху з рахунком 4:2. Сьогодні ж підопічні Томаса Тухеля спробують достроково дістатися 1/16 фіналу плейоф, обігравши ганців. Збірна Гани навіть у разі поразки англійців від Хорватії виглядала б андердогом, але не надто впевнений її виступ у поєдинку з Панамою, хоча й переможному (1:0), ще більше змушує вірити, що Англія спокійно впорається з таким суперником і відкладе визначення долі його участі в наступному раунді на останній тур групового етапу.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст/коментар Ігор Циганик і відомий український тренер Мирон Маркевич не сумніваються в тріумфі колективу Тухеля. Вони пропонують поставити на перемогу Англії, представлену показником 1.18.

Коментатор Віктор Вацко тим часом зосередив свою увагу на першому таймі протистояння. Він вважає, що на перерву збірні підуть за переваги англійців. Відповідний сценарій оцінюється коефіцієнтом 1.62.

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