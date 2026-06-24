Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Швейцарії і Канади.

Поєдинок відбудеться в середу, 24 червня, на канадському стадіоні Бі-Сі Плейс Ванкувер. Початок — о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мурата Якина. Так, на перемогу Швейцарії можна поставити з коефіцієнтом 2.42, тоді як потенційний успіх Канади оцінюється показником 3.61. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 2.86.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Результативна нічия", представлений показником 4.47.

Коефіцієнтом 2.70 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бреля Емболо, тоді як потенційний гол Джонатана Девіда — 3.30.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 5,5". На нього можна поставити з показником 1.95.

Слідкуйте за матчем Швейцарія — Канада на Football.ua.