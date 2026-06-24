Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Збірна Канади, Getty Images
24 червня 2026, 00:09
У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Швейцарії і Канади.
Поєдинок відбудеться в середу, 24 червня, на канадському стадіоні Бі-Сі Плейс Ванкувер. Початок — о 22:00 за Києвом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мурата Якина. Так, на перемогу Швейцарії можна поставити з коефіцієнтом 2.42, тоді як потенційний успіх Канади оцінюється показником 3.61. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 2.86.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Результативна нічия", представлений показником 4.47.
Коефіцієнтом 2.70 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бреля Емболо, тоді як потенційний гол Джонатана Девіда — 3.30.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 5,5". На нього можна поставити з показником 1.95.
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