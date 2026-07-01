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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 у Канаді національна команда Португалії зустрінеться зі збірною Хорватії.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 3 липня, на Торонто Стедіум. Початок — о 02:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде норвежець Еспен Ескос.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Португалії в основний час — 1.79, успіх Хорватії — 5.03, нічия — 3.68. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Більше жовтих карток: Хорватія", представлений показником 2.26. В останніх десяти очних зустрічах португальці лише двічі отримали більше попереджень, ніж хорвати.

Коефіцієнтом 2.10 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кріштіану Роналду. Капітан португальців досі не відкрив лік своїм голам у плейоф чемпіонатів світу, але цілком може змінити це в майбутній дуелі з хорватами. Один його результативний удар приніс Португалії перемогу над Хорватією в червні 2013 року, тоді як інший допоміг обіграти її у вересні 2024-го.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють". На нього можна поставити з показником 1.98. У шести останніх очних зустрічах голами відзначалися як португальці, так і хорвати.

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