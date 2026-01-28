Туреччина

Майбутнє колумбійського форварда Фенербахче залежить від рішення клубу та самого гравця.

Джон Дуран, форвард Фенербахче, потрапив у поле зору кількох європейських клубів, які розглядають його як потенційне підсилення на останній етап трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби вже ведуть попередні переговори та роблять запити щодо можливості переходу цього тижня. Остаточне рішення щодо трансферу залежить від Фенербахче та самого гравця.

22-річний колумбієць перейшов до Фенербахче з Ан-Насра на правах орендної угоди після того, як саудівський клуб заплатив Астон Віллі 77 млн євро.

Нагадаємо, у грудні минулого року форвард опинився в центрі скандалу через ексгібіціоністське святкування голу в дербі проти Галатасарая, за що стамбульський клуб подав скаргу до прокуратури. Окрім цього, влітку Дуран не з'явився на перше загальнокомандне тренування "канарок", чим викликав гнів у екстренера Фенербахче Жозе Моурінью.

З моменту свого переїзду до Туреччини Джон Дуран провів 21 матч у всіх турнірах, забив 5 голів та 3 результативні передачі.