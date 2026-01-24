Туреччина

Клуб вже підшукує заміну в київському Динамо.

Український центральний захисник Арсеній Батагов, який наразі захищає кольори турецького Трабзонспора, став однією з найбажаніших цілей для європейських клубів у це трансферне вікно.

За інформацією відомого інсайдера Екрема Конура, англійський Борнмут готовий зробити рішучий крок для підписання українця. Повідомляється, що клуб англійської Прем'єр-ліги готовий запропонувати за Батагова 28 мільйонів євро. Це величезна сума для українського захисника, яка підкреслює значний прогрес Арсенія в турецькому чемпіонаті.

Однак керівництво Трабзонспора не поспішає погоджуватися навіть на такі цифри. Турецький гранд встановив мінімальну планку оцінки свого лідера оборони на рівні 35–40 мільйонів євро. Рівень гри Батагова привернув увагу не лише англійців.

Стало відомо, що Трабзонспор вже встиг відхилити пропозиції від низки іменитих клубів, вважаючи їх недостатніми: Бенфіка пропонувала €25 млн.Ноттінгем Форест давав €12 млн. Лаціо пропонував €10 млн.

Розуміючи, що втримати Батагова за наявності такого попиту буде вкрай важко, Трабзонспор вже почав роботу над пошуком заміни. Цікаво, що пріоритетним варіантом для турків знову став українець. Як потенційну заміну Арсенію клуб розглядає молодого таланта київського Динамо Тараса Михавка.

Нагадаємо, нещодавно захисник киян подовжив контракт з клубом до 2030 року.