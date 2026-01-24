Туреччина

Моєс не надто покладається на гравця в цьому сезоні.

Португальський нападник англійського Евертона Бету в поточному сезоні користується значно меншим попитом у головного тренера Девіда Моєса й може залишити клуб уже цієї зими.

Одним із претендентів на 27-річного виконавця є турецький Фенербахче, який найближчим часом планує завершити трансфер марокканського форварда Юссефа Ен-Несірі до туринського Ювентуса, після чого потребуватиме нового гравця на цю позицію.

"Іриски" наразі очікують на офіційну пропозицію щодо свого футболіста, а його агенти тим часом ведуть перемовини щодо умов потенційного контракту з "канарками".

Тим часом на рахунку Бету три голи в 25 матчах (1030 хвилин).