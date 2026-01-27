22-річний Аспрілья проведе залишок сезону в Туреччині з можливістю повного трансферу.
Ясер Аспрілья, getty images
27 січня 2026, 15:38
Турецький Галатасарай оголосив про підписання колумбійського півзахисника Ясера Аспрільї на правах оренди з іспанської Жирони до кінця сезону 2025/26. Угода включає опцію викупу, право на яку повністю залежатиме від рішення турецького клубу.
Колумбійцю гарантована чиста зарплата 1,2 млн євро за залишок сезону.
22-річний Аспрілья приєднався до Жирони влітку 2024 року з англійського Вотфорда за рекордні для каталонського клубу 18 млн євро. За цей час хавбек провів 50 офіційних матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.