22-річний Аспрілья проведе залишок сезону в Туреччині з можливістю повного трансферу.

Турецький Галатасарай оголосив про підписання колумбійського півзахисника Ясера Аспрільї на правах оренди з іспанської Жирони до кінця сезону 2025/26. Угода включає опцію викупу, право на яку повністю залежатиме від рішення турецького клубу.

💊 Yeni transferimiz Yáser Asprilla, sponsorumuz @AcibademSaglik Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/ifmUns9Srg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 25, 2026

Колумбійцю гарантована чиста зарплата 1,2 млн євро за залишок сезону.

22-річний Аспрілья приєднався до Жирони влітку 2024 року з англійського Вотфорда за рекордні для каталонського клубу 18 млн євро. За цей час хавбек провів 50 офіційних матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.