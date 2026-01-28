За плечима гравця переможний КАН-2025.
Пап Гує, Getty Images
28 січня 2026, 10:10
Сенегальський опорний півзахисник Пап Алассан Гує цієї зими став одним із героїв нації, забивши переможний м’яч у ворота Марокко у фінальному поєдинку КАН-2025.
Після цього 27-річний виконавець повернувся до розташування іспанського Вільярреала, де його позиції в стартовому складі не настільки ж упевнені, як у національній збірній.
За два з половиною роки до завершення контракту гравець розмірковує над зміною клубу й у цьому йому може допомогти турецький Галатасарай уже найближчим часом.
"Леви" зробили пропозицію "жовтій субмарині", а також дійшли згоди із самим футболістом щодо контракту на чотири роки.