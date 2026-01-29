Туреччина

Турецький гранд готовий заплатити 4 мільйони євро за французького хавбека, який уже дав усну згоду на перехід.

Фенербахче продовжує переговори щодо підписання півзахисника Аль-Іттіхада Нголо Канте та не полишає намірів запросити французького футболіста до Стамбула.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, Канте позитивно ставиться до можливого трансферу та зацікавлений у проєкті команди під керівництвом Доменіко Тедеско. Сторони вже досягли усної домовленості, а турецький клуб направив нову пропозицію у розмірі 4 мільйонів євро.

Водночас головний тренер Аль-Іттіхада Сержіу Консейсау не зацікавлений у відході гравця та наполягає на збереженні ключових виконавців, підкреслюючи необхідність посилення складу для боротьби за титули та перемоги.

Канте приєднався до саудівського клубу влітку 2023 року, перейшовши з Челсі на правах вільного агента.