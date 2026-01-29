Туреччина

Турецький клуб орендує футболіста "нерадзуррі" з опцією викупу.

Захисник міланського Інтера Кріст'ян Асллані, який зараз виступає за Торіно на правах оренди, може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного албанця зацікавлений Бешикташ, який вже погодив особистий контракт із футболістом.

Також наголошується, що зараз клуби ведуть переговори, щоб завершити угоду найближчим часом.

Асллані виступає за Торіно з літа минулого року. На його рахунку 16 матчів.

Після 17 турів Бешикташ набрав 27 очок і посідає п'яте місце у турецькій Суперлізі.