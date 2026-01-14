Англія

Лондонський клуб веде просунуті переговори з Анже щодо 19-річного форварда.

Крістал Пелес перебуває за крок від підписання нападника Анже Сідікі Шерифа. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, лондонський клуб уже досяг особистої домовленості з 19-річним футболістом, а наступним етапом мають стати фінальні узгодження деталей угоди з Анже.

Переговори між клубами перебувають на просунутій стадії, а потенційна сума трансферу оцінюється приблизно у 25 мільйонів євро.

Зазначається, що інтерес до молодого форварда проявляв Айнтрахт Франкфурт, однак німецький клуб так і не зробив конкретних кроків і навряд чи втрутиться в боротьбу за гравця, попри кадрові проблеми в атаці.

Сідікі Шериф має чинний контракт з Анже до літа 2028 року. У поточному сезоні форвард провів 18 матчів у всіх турнірах, забив чотири м’ячі та заробив три попередження.