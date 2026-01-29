Туреччина

Захисник Динамо продовжить кар’єру в Амеді після дострокового завершення оренди в Коджаеліспорі.

Український центральний захисник Олександр Сирота змінив клубну прописку та приєднався до турецького Амеда, який нині очолює турнірну таблицю Першої ліги Туреччини.

Про трансфер офіційно повідомила пресслужба нового клубу футболіста, не розкриваючи фінансових деталей угоди.

Раніше 24-річний оборонець виступав за Коджаеліспор на правах оренди, але співпраця між сторонами була припинена достроково. У першій половині сезону Сирота провів вісім матчів без результативних дій.

Минулого сезону футболіст також виступав на правах оренди — у складі Маккабі з Хайфи, за який зіграв 26 поєдинків. Контракт Сироти з київським Динамо чинний до літа 2026 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється в 1 мільйон євро.