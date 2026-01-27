Туреччина

Українським захисником Трабзонспора також цікавиться англійський Борнмут.

Український центральний захисник Арсеній Батагов привернув увагу ще одного провідного клубу Туреччини. За інформацією видання Taka Gazetesi, Галатасарай додав футболіста Трабзонспора до свого трансферного шорт-листа.

Зазначається, що стамбульський клуб також розглядає кандидатуру Крістоса Улаї. Орієнтовна сума потенційної пропозиції за обох гравців може скласти близько 60 мільйонів євро.

Водночас Галатасарай має серйозного конкурента в боротьбі за Батагова. Англійський Борнмут, за попередніми даними, покращив свою пропозицію щодо українця. Клуб Прем’єр-ліги готовий заплатити Трабзонспору 28 мільйонів євро, з яких 4 мільйони передбачені за оренду з правом викупу, а ще 24 мільйони — влітку 2026 року.

Джерело також зазначає, що Батагов може змінити клуб найближчим часом.

У поточному сезоні-2025/26 Арсеній Батагов провів за Трабзонспор 18 матчів у всіх турнірах та віддав дві результативні передачі.