Українським захисником Трабзонспора також цікавиться англійський Борнмут.
Арсеній Батагов, getty images
27 січня 2026, 11:26
Український центральний захисник Арсеній Батагов привернув увагу ще одного провідного клубу Туреччини. За інформацією видання Taka Gazetesi, Галатасарай додав футболіста Трабзонспора до свого трансферного шорт-листа.
Зазначається, що стамбульський клуб також розглядає кандидатуру Крістоса Улаї. Орієнтовна сума потенційної пропозиції за обох гравців може скласти близько 60 мільйонів євро.
Водночас Галатасарай має серйозного конкурента в боротьбі за Батагова. Англійський Борнмут, за попередніми даними, покращив свою пропозицію щодо українця. Клуб Прем’єр-ліги готовий заплатити Трабзонспору 28 мільйонів євро, з яких 4 мільйони передбачені за оренду з правом викупу, а ще 24 мільйони — влітку 2026 року.
Джерело також зазначає, що Батагов може змінити клуб найближчим часом.
У поточному сезоні-2025/26 Арсеній Батагов провів за Трабзонспор 18 матчів у всіх турнірах та віддав дві результативні передачі.