Інше

Француз відмовився тренуватися з Аль-Іттіхадом.

Зрив гучного обміну між Аль-Іттіхадом та Фенербахче набув нового, скандального повороту. Колишня зірка Челсі та чемпіон світу Н'Голо Канте вдався до радикальних заходів, щоб змусити саудівський клуб відпустити його до Стамбула.

Як повідомляє Goal, Канте проігнорував тренування команди у вівторок, 3 лютого. Футболіст категорично налаштований залишити Саудівську Аравію і не бажає більше виступати за свій нинішній клуб, поки ситуація з трансфером не вирішиться.

Попри те, що трансферне вікно в Саудівській Аравії вже закрилося (що унеможливлює перехід Юссефа Ен-Несірі в Аль-Іттіхад як частину обміну), у Туреччині вікно залишається відкритим до п'ятниці, 6 лютого. Це дає теоретичну можливість завершити перехід Канте в односторонньому порядку, якщо адміністративні помилки будуть виправлені або якщо ФІФА втрутиться в ситуацію.

За інформацією інсайдерів, переговори між клубами можуть відновитися, а сам гравець чекає на вердикт ФІФА щодо технічного збою в системі TMS, який, за версією турків, стався з вини саудівської сторони. Демарш Канте став черговим ударом для чинних чемпіонів Саудівської Аравії.

Клуб вже втратив Каріма Бензема, який у понеділок сенсаційно перейшов до прямого конкурента — Аль-Хіляля. Аль-Іттіхад провалив підписання молодого таланта Густаво Са з португальського Фамалікана. Команда посідає лише сьоме місце в лізі, відстаючи від лідера на 13 очок.

Тепер, коли саудівське вікно закрите і знайти заміну неможливо, Аль-Іттіхад ризикує залишитися без двох своїх головних зірок на другу половину сезону