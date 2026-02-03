Туреччина

Турецький гранд опублікував гнівне звернення, в якому поклав провину за провал трансферу Н'Голо Канте та Юссефа Ен-Несірі на саудівську сторону.

Трансферне вікно закрилося зі скандалом між двома топ-клубами регіону. Фенербахче виступив із жорсткою заявою, пояснюючи причини зриву гучного обміну, в рамках якого марокканський форвард Юссеф Ен-Несірі мав перебратися до Саудівської Аравії, а чемпіон світу, француз Н'Голо Канте — вирушити у зворотному напрямку до Стамбула.

За словами представників канарок, трансфер зірвався через помилку менеджерів Аль-Іттіхада при внесенні даних у систему FIFA TMS, а згодом — через повну відсутність комунікації з боку саудівців. У своїй офіційній заяві Фенербахче підкреслив, що виконав усі свої зобов'язання вчасно: гравці пройшли медогляд, умови контрактів були узгоджені, а необхідні документи завантажені у систему трансферів.

"Процес трансферу за участю Н'Голо Канте та Юссефа Ен-Несірі з клубом Аль-Іттіхад здійснювався ретельно у всіх аспектах і за планом нашого клубу. Однак через некоректне введення відповідної інформації в TMS іншим клубом, процес не вдалося завершити в межах реєстраційного періоду, що сталося незалежно від нашого клубу", — йдеться у заяві.

Турки також зазначили, що намагалися врятувати ситуацію вже після дедлайну, звернувшись до ФІФА з проханням надати додатковий час для виправлення технічної помилки. Проте Аль-Іттіхад фактично саботував цей процес. "Незважаючи на це, інший клуб не завершив процес, не надавши жодних обґрунтувань", — додали у Фенербахче.

Зрив угоди ставить обидві команди у скрутне становище. Фенербахче втратив можливість підсилити центр поля досвідченим Канте, на якого розраховував тренерський штаб. Тепер клубу доведеться реінтегрувати до складу Ен-Несірі, який фактично вже сидів на валізах.