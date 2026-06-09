Туреччина

Контракт із 22-річним португальцем розрахований до літа 2031 року.

Трабзонспор на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Віторії Гімарайнш Ноа Савіоло.

Контракт із 22-річним португальцем розрахований до літа 2031 року.

Сума трансферу склала 8,5 мільйонів євро, а ще три мільйони доступні у якості бонусів. Також Віторія отримає 20% від майбутнього продажу футболіста.

Минулого сезону Савіоло провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор продав українського вінгера Олександра Зубкова до грецького АЕКу.