Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Воротар збірної Англії розповів про готовність команди до історичного півфіналу Чемпіонату світу, закликавши зберігати спокій та не концентруватися виключно на фігурі Ліонеля Мессі.

Збірна Англії під керівництвом Томаса Тухеля стоїть за крок до історії. У середу на стадіоні Мерседес-Бенц в Атланті англійці спробують стати першою чоловічою національною командою, яка вийде до фіналу Чемпіонату світу з часів легендарного тріумфу 1966 року. Проте на їхньому шляху стоїть грізний суперник — чинні чемпіони світу збірна Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі.

Протистояння Англії та Аргентини має багатий і часто скандальний історичний бекграунд: від знаменитої "Руки Бога" Дієго Марадони у 1986 році до вилучення Девіда Бекхема за фол проти Дієго Сімеоне у 1998-му. Це буде їхня перша зустріч у плейоф після того болісного для англійців турніру у Франції.

Проте голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд запевняє, що нинішнє покоління не збирається піддаватися на провокації.

"Я думаю, ви бачили протягом усього турніру наше бажання вигравати... ми не вплутувалися в жодні бійки чи щось таке. Рішення приймаються на нашу користь або ні, ми просто перезавантажуємося, починаємо знову і дозволяємо футболу говорити за нас", — підкреслив Пікфорд.

Голкіпер наголосив на високій дисципліні команди на цьому турнірі: окрім червоної картки Джарелла Кванси у матчі проти Мексики, англійці уникали зайвих дискваліфікацій та других жовтих карток.

Звісно, головною загрозою для захисту Англії стане 39-річний Ліонель Мессі, який проводить черговий потужний турнір. Атмосфера на стадіоні обіцяє бути гарячковою, адже аргентинські вболівальники прагнуть побачити ще один титул свого ідола. Пікфорд віддає належне легенді, але нагадує про силу власної команди.

"Усі говоритимуть про Мессі, бо він один із найкращих гравців усіх часів, але не можна нехтувати здібностями та талантом, які є в нашій команді — атакою, захистом, єдністю", — наголосив голкіпер Евертона.

За словами воротаря, англійці мають достатньо атакуючого потенціалу (в особі Гаррі Кейна, Джуда Беллінгема та інших зірок) і міцний захист, який важко зламати.

Переможець цього інтригуючого півфіналу зустрінеться у вирішальному матчі за Кубок світу з сильнішим у європейській парі Франція — Іспанія.

Нагадаємо, що вийшовши на поле у чвертьфінальному поєдинку проти збірної Норвегії (2:1), Пікфорд встановив новий абсолютний рекорд за кількістю матчів, проведених за національну команду на чемпіонатах світу.