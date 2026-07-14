Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Напередодні вирішального матчу-реваншу гравці обмінюються не лише тактичними планами, але й гучними заявами, а французька збірна прагне вшанувати пам'ять жертв трагедії в Ніцці в день свого національного свята.

Захисник збірної Франції Жюль Кунде розвіяв припущення про неповагу з боку іспанського вінгера Ламіна Ямаля, який напередодні півфіналу Чемпіонату світу заявив, що французам слід побоюватися його команди.

Півфінальне протистояння відбудеться у вівторок в Арлінгтоні, штат Техас. Після перемоги Іспанії над Бельгією у чвертьфіналі Ямаль був категоричним щодо шансів своєї збірної. Однак Кунде, який є партнером іспанця по каталонській Барселоні, сприйняв ці слова спокійно.

"Ні, жодного моменту зневаги ми не відчували. Я дуже добре знаю Ламіна. Для мене це свідчення його впевненості. Вони впевнені у своєму ставленні та команді, проти якої грають. Я розглядаю це як додаткову мотивацію для нього і нічого більше, — наголосив Кунде.

Сам Ламін Ямаль також не став відмовлятися від своїх слів, нагадавши журналістам про статус своєї команди: "Я не здивований, я знаю вас, хлопці. Мене запитали, чи боюся я Франції, і я сказав, що ні. Ми чемпіони Європи. Це футбол, як сказав Кунде", — зауважив вінгер.

Майбутній поєдинок — це зустріч першої (Франція) та третьої (Іспанія) команд у рейтингу ФІФА. Також це матч-реванш за півфінал Євро-2024, у якому іспанці під керівництвом Луїса де ла Фуенте здобули перемогу 2:1 (один із розкішних голів тоді забив саме Ямаль).

Попри яскраву гру іспанського вундеркінда, півзахисник збірної Франції Адрієн Рабьо підкреслив, що тактика команди не будується навколо одного гравця:

У нас немає конкретного плану щодо Ламіні. Ми зосереджені на всій іспанській команді".

Французи відзначають небезпеку іспанської лінії атаки, їхній тотальний контроль м'яча, гру в короткий пас та вміння діяти в обмеженому просторі біля штрафного майданчика. Збірна Франції підходить до півфіналу з феноменальною статистикою: 16 забитих голів у шести матчах, половина з яких (вісім) на рахунку зіркового форварда Кіліана Мбаппе.

Проте Кунде усвідомлює, що гра проти Іспанії вимагатиме іншого підходу.

Іспанія завжди любила володіти м'ячем і може завдати шкоди в переходах. Ми також — Ми повинні пам'ятати, що завтра м'яч має бути в нас, бо проти Іспанії не можна залишати м'яч на 90 хвилин. Так не може бути", — аналізує захисник.

Для збірної Франції дата півфіналу має особливе значення. Матч припадає на 14 липня — День взяття Бастилії, який одночасно є головним національним святом і днем скорботи.

"Уже кілька років це день скорботи через терористичні атаки в Ніцці (у 2016 році загинуло 86 людей — прим.). Ми подумаємо про родини жертв, але це також національне свято. Ми справді хочемо, щоб французький народ пишався нами. Так було з самого початку цієї подорожі", — поділився емоціями Кунде.

Переможець вівторкового протистояння отримає путівку до фіналу, де зустрінеться з переможцем пари Англія — Аргентина в неділю в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі.

Нагадаємо, раніше Дешам віддав статус фаворита Іспанії напередодні півфіналу ЧС-2026.