Італія

Український форвард погодився на трансфер.

За інформацією відомого спортивного журналіста та інсайдера Ніколо Скіри, український голеадор Артем Довбик висловив готовність приєднатися до італійського Дженоа.

Гравець уже дав зелене світло на трансфер, а умови його особистого контракту попередньо розраховані до 2031 року. Спочатку Артем приєднається на правах оренди, після чого грифони придбають форварда повноцінно.

У минулому сезоні, через різноманітні травми Довбик зіграв 20 матчів за вовків у усіх турнірах, забив 6 мʼячів та віддав 2 результативні передачі. Контакт з клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює українського нападника в 15 млн євро.

Нагадаємо, раніше була інформація, Вільярреал розпочав переговори щодо трансферу Довбика.