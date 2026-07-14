Український форвард погодився на трансфер.
Артем Довбик Getty Images
14 липня 2026, 10:30
За інформацією відомого спортивного журналіста та інсайдера Ніколо Скіри, український голеадор Артем Довбик висловив готовність приєднатися до італійського Дженоа.
Гравець уже дав зелене світло на трансфер, а умови його особистого контракту попередньо розраховані до 2031 року. Спочатку Артем приєднається на правах оренди, після чого грифони придбають форварда повноцінно.
У минулому сезоні, через різноманітні травми Довбик зіграв 20 матчів за вовків у усіх турнірах, забив 6 мʼячів та віддав 2 результативні передачі. Контакт з клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює українського нападника в 15 млн євро.
Нагадаємо, раніше була інформація, Вільярреал розпочав переговори щодо трансферу Довбика.