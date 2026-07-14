Англія

Іспанський фахівець дав чітко зрозуміти, що розраховує на зіркового аргентинського півзахисника і хоче бачити його у центрі свого проєкту.

Новий головний тренер Челсі Хабі Алонсо розпочав свою роботу на Стемфорд Брідж. І хоча іспанець очолив клуб у непростий час, його першим і, мабуть, найгучнішим меседжем стала позиція щодо майбутнього Енцо Фернандеса.

Останнім часом навколо 25-річного аргентинського півзахисника, який наразі готується до півфіналу чемпіонату світу проти Англії, точилося чимало розмов. Гравця, чий трансферний цінник складає солідні 120 мільйонів фунтів стерлінгів, активно пов'язували з переходом до мадридського Реала.

Проте минулого тижня іспанський гранд офіційно спростував будь-які спроби підписати Фернандеса. Хабі Алонсо вирішив остаточно розвіяти цю невизначеність. На пряме запитання журналістів, чи хоче він зберегти Енцо в команді, тренер без вагань відповів "так".

"Ми поговорили, але, як ви розумієте, те, що ми сказали, залишиться конфіденційним", — зазначив Алонсо, натякаючи на особистий контакт із гравцем.

Поки статус Енцо Фернандеса виглядає максимально стабільним, в інших лініях команди відбуваються серйозні зміни. Нападник Ніколас Джексон отримає новий шанс у футболці синіх. Після того, як мюнхенська Баварія відмовилася від повноцінного трансферу після оренди, Джексон приєднається до Челсі в передсезонному турне по Азії та Австралії.

Натомість вінгер Алехандро Гарначо більше не тренується з основою. За словами Алонсо, є взаємна домовленість, що гравець шукатиме новий клуб. Головним претендентом на нього наразі називають італійську Рому. Водночас клуб попрощався з Андрієм Сантосом, який перейшов до Манчестер Юнайтед буквально за годину до пресконференції Алонсо.

Незважаючи на втрату єврокубків (минулого сезону Челсі програв Сандерленду в останньому турі та втратив путівку), Алонсо не вважає, що це привід для радикального розпродажу складу. Він погодив зі спортивними директорами стратегію розвитку і бачить, які позиції потребують посилення.

Тренер, якого символічно представили в залі Дрейка, присвяченій чемпіонським наставникам Челсі, має чітку ціль — повернути клуб в еліту та Лігу чемпіонів.

"Звичайно, це мета, але щоб досягти цієї мети, потрібно багато чого зробити правильно. Я буду частиною цього процесу. Те, як ми граємо, як ми бачимо себе — це моя робота. Ми тільки почали, але ми точно хочемо бути в Європі. Ми амбітні, і в Челсі потрібно ділитися цією енергією та жагою до успіху, — підсумував Алонсо.