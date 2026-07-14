Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Іспанії високо оцінив атакувальний потенціал суперника, наголосив на важливості ігрової дисципліни та заявив, що обидві команди заслуговують на місце у головному матчі турніру.

Напередодні півфінального матчу чемпіонату світу проти збірної Франції, який відбудеться у вівторок на стадіоні AT&T, головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився очікуваннями від гри.

Іспанці прагнуть вийти до свого другого фіналу в історії, проте наставник Фурії Рохи чудово розуміє, наскільки грізним є їхній сьогоднішній суперник. Де ла Фуенте відзначив, що нинішня Франція стала значно сильнішою за ту команду, яку іспанці обіграли (2:1) у півфіналі Євро-2024 два роки тому.

"Франція зараз набагато краща, ніж була, коли ми зустрічалися з ними раніше. Індивідуально вони виросли. Кіліан Мбаппе кращий, Усман Дембеле кращий. Як команда, вони кращі, але ми також стали краще", — підкреслив фахівець.

Команди мають багату історію нещодавніх протистоянь. Окрім півфіналу Євро-2024, вони зустрічалися минулого літа у півфіналі Ліги націй УЄФА. Той матч перетворився на справжній трилер: Іспанія вела 4:0, але зрештою ледь втримала перемогу з рахунком 5:4.

На поточному турнірі обидві збірні демонструють феноменальні, хоч і дещо різні, показники: Французи забили 16 голів і пропустили лише два у шести матчах чемпіонату світу. Їхній зірковий квінтет (Мбаппе, Дембеле, Олісе, Дуе та Баркола) разом оформив 16 голів та 12 результативних передач (на рахунку Кіліана 8 голів, а в Майкла 5 асистів).

Іспанці забили на п'ять голів менше за суперника (11), проте їхня оборона є майже непробивною. Вони пропустили лише один гол за весь турнір — від бельгійця Шарля Де Кетелаере у чвертьфіналі, зберігши свої ворота сухими протягом перших 650 хвилин змагань.

Іспанію та Францію, які посідають 3-тє та 1-ше місця в рейтингу ФІФА відповідно, багато хто вважав головними фаворитами мундіалю. Луїс де ла Фуенте погоджується з цим статусом.

"Я вже казав раніше, що це цілком міг би бути фінал турніру. Інший півфінал між Аргентиною та Англією також можна вважати фіналом, — зазначив тренер.

Нагадаємо, чотири команди, що залишилися, є одними з найкращих у рейтингу ФІФА. Щодо тактики на гру, де ла Фуенте наголосив на важливості нейтралізації лідерів суперника:

"Ми дуже уважно вивчили Францію. Мета полягає в тому, щоб запобігти вільному пересуванню їхніх гравців, зруйнувати їхні зв'язки та максимально зменшити вплив їхніх сильних сторін. Ми повинні бути дисциплінованими та розумними в обох штрафних майданчиках. Ми не можемо давати супернику легких можливостей", — резюмував Луїс.

Переможець цього протистояння зустрінеться з Аргентиною або Англією у великому фіналі, який пройде 19 липня в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Раніше стало відомо, що Бартон із Сальвадору розсудить матч 1/2 фіналу ЧС-2026 Франція — Іспанія.