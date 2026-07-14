Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тіло футболіста знайшли в його будинку в Кейптауні через два тижні після історичного виступу національної команди на ЧС-2026.

Поліція Південної Африки розпочала розслідування обставин смерті 25-річного півзахисника національної збірної Джейдена Адамса. Тіло футболіста було знайдено цими вихідними в одному з будинків у місті Кейптаун, всього через два тижні після того, як він допоміг своїй команді вперше в історії пробитися до стадії плейоф Чемпіонату світу.

За повідомленням правоохоронних органів, тіло Адамса було виявлено в суботу близько 11:00 ранку в районі Шотше Клооф у центральній частині Кейптауна. Наразі влада офіційно не розголошує причину смерті.

"Поліція центрального Кейптауна порушила справу після виявлення тіла 25-річного чоловіка. Обставини цього інциденту розслідуються", — йдеться у заяві правоохоронців.

Батько футболіста, Хуаніто Адамс, в інтерв'ю південноафриканському телеканалу eNCA у неділю повідомив, що родина досі чекає на результати розтину і тому ще не планувала похорон.

"Як ви всі знаєте, це була передчасна смерть. Родина намагається з цим змиритися. Продовжувати буде нелегко. Люди кажуть, що стане легше, але це не так. Просто треба навчитися з цим жити", — поділився болем Хуаніто Адамс.

Джейден Адамс відіграв ключову роль у найуспішнішому виступі збірної Південної Африки на Чемпіонатах світу, взявши участь у всіх трьох матчах групового етапу. Він залишився на лаві запасних лише під час матчу 1/16 фіналу 28 червня, у якому його команда поступилася збірній Канади з рахунком 0:1.

Міністр спорту Південної Африки Гейтон Маккензі публічно відзначив надзвичайну силу духу молодого гравця. Міністр нагадав, що Адамс вийшов на поле у важливому матчі групового етапу проти Чехії лише через кілька годин після того, як дізнався про смерть своєї бабусі.

Маккензі звернувся до громадськості та засобів масової інформації з проханням проявити стриманість та співчуття і утриматися від будь-яких припущень щодо причин трагедії до завершення офіційного розслідування.

Новина про передчасну смерть Джейдена Адамса сколихнула футбольну спільноту. У суботу, під час чвертьфінальних поєдинків Чемпіонату світу між збірними Англії та Норвегії, а також Аргентини та Швейцарії, пам'ять молодого південноафриканського гравця вшанували хвилинами мовчання.