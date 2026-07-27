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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 липня 2026 року.

Завершилася 1614 доба героїчного протистояння Українського народу

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осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Війська рф на Покровському напрямку продовжують підготовку до активізації наступальних дій: активно ведуть аеророзвідку, намагаються розміновувати маршрути, і, ймовірно, будуть застосовувати квадроцикли.

Уранці Військово-повітряні сили Румунії збили безпілотник — це вже третій інцидент за три дні.

МЗС Ірану звинуватило Україну в нападі на своє судно в Каспійському морі. Як стверджується, там загинув один моряк і ще один зазнав поранення.

У Берліні машина в'їхала в учасників ЛГБТ-прайду, вбивши людину. Майже два десятки учасників постраждали.

Зеленський провів нараду щодо українських далекобійних ударів по об’єктах у росії, на якій погодили продовження українських операцій та оновили перелік пріоритетних цілей.

Підбірка: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 231 бойове зіткнення. Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням девʼяти ракет, здійснив 71 авіаційний удар, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4964 дрони-камікадзе та здійснив 1842 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано. Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 58 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник девʼять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці та Охрімівки.

На Купʼянському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Купʼянськ, Подоли та Курилівка. Одне боєзіткнення триває дотепер. Шістнадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Лиману, Діброви та Озерного; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Пискунівки, Рай-Олександрівки та Різниківки. Три ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Діброви, Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки та Іллінівки; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Мирне, Василівка, Шевченко, Новий Донбас, Павлівка, Котлине, Новогришине, Новоолександрівка та Удачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 36 окупантів та 18 — поранено; знищено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи та пʼять одиниць автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 224 безпілотні літальні апарати різних типів.

Десять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Тернувате, Гірке, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. Дві атаки тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Лукʼянівського.

На Олександрівському та Придніпровському напрямках ворожих штурмових дій не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Провів нараду щодо дипстрайків. План українських далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується у відповідності з визначеними пріоритетами. Дистанції для уражень вже більш ніж 3 тисячі кілометрів, і триває нарощування наших спроможностей діяти на більші дистанції. Наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу.

Ми вже довели, що українські дрони можуть досягати, зокрема, цілей в Уральському регіоні, в Сибіру та інших віддалених від Москви землях. Тільки за цей рік від початку реалізації нашого плану далекобійних санкцій уже виконано більше тисячі вогневих завдань. Уражені нафтові обʼєкти, критичні військові виробництва, системно важливі обʼєкти російської логістики. Сьогодні ми погодили продовження наших операцій та оновили перелік пріоритетних цілей – у відповідності з реальним впливом на Росію та її здатність продовжувати та затягувати цю війну.

Головна мета – щоб наш далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові й інші економічні втрати та повернення цієї війни в «рідну гавань». Ми дали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром. Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії. Дякую Силам оборони України!

Слава Україні!

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!