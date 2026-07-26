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Саудівський гранд шукає зіркове підсилення в лінію атаки/

Клуби із Саудівської Аравії продовжують активну роботу на європейському трансферному ринку. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, Аль-Хіляль»звернув свою увагу на атакуючого півзахисника англійського Евертона Ілімана Ндіає.

Керівництво Аль-Хіляля має намір додати до свого складу ще одного ключового гравця в лінію нападу. Сторони вже відкрили попередні переговори щодо можливого переходу сенегальського футболіста. Очікується, що більш предметні обговорення деталей угоди між представниками гравця та клубом відбудуться вже наступного тижня.

Ндіає провів переконливий минулий сезон в англійській Прем'єр-лізі, продемонструвавши стабільну та якісну гру в атакувальній лінії Ірисок. У сезоні 2025/26 Іліман зіграв 32 матчів в АПЛ забив 6 мʼячів та віддав 3 результативні передач.

Попри серйозні наміри лідерів, трансфер може виявитися фінансово непростим. Чинний контракт сенегальського футболіста з ліверпульським клубом залишається дійсним до літа 2029 року.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Саммервілл підписав з Аль-Хілялем контракт на чотири роки.