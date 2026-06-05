Туреччина

33-річний український півзахисник уклав трирічну угоду з володарем Кубка Туреччини.

Турецький Трабзонспор офіційно оголосив про підписання контракту з 33-річним півзахисником збірної України Русланом Маліновським. До свого нового клубу досвідчений футболіст приєднався на правах вільного агента.

Угода між гравцем та турецьким грандом розрахована на три роки. За попередньою інформацією, заробітна плата українського плеймейкера складатиме 1,2 мільйона євро на рік.

Останнім клубом Маліновського була італійська Дженоа, яку він покинув у зв'язку із закінченням терміну дії контракту. Українець приєднався до генуезців у серпні 2023 року, перейшовши з французького Марселя на правах річної оренди.

Руслан швидко адаптувався до тактичних схем головного тренера Альберто Джилардіно, завдяки чому вже наприкінці січня 2024 року Дженоа достроково викупила його контракт за 7 мільйонів євро. У сезоні 2025/2026 український плеймейкер провів за Дженоа 33 матчі в рамках чемпіонату Італії, в яких записав на свій рахунок 6 забитих м'ячів та 3 результативні передачі.

Перехід до Трабзонспора відкриває для українця перспективи виступів у єврокубках. Минулого сезону під керівництвом Фатіха Текке команда завоювала бронзові медалі турецької Суперліги та виграла Кубок Туреччини, що гарантувало їй участь у наступному розіграші Ліги Європи.

Варто зазначити, що за команду з Трабзону вистапає український захисник Арсеній Батагов. Донедавна кольори Трабзонспора захищав вінгер Олександр Зубков, однак нещодавно він покинув команду та перейшов до грецького АЕК