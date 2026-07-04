Ліга Європи

На єврокубкових матчах "біло-синіх" працюватимуть естонська і валлійська бригади арбітрів.

Комітет арбітрів УЄФА призначив суддівські бригади на матчі Динамо Київ проти Університаті Клуж у першому раунді кваліфікації Ліги Європи-2026/27.



Головним арбітром дуелі на Арені Люблін у Польщі буде 35-річний естонець Йоонас Яановіц. Ролі асистентів виконуватимуть Арон Хярсінг і Сільвер Коїв. Крісто Кюллястінен призначений четвертим рефері, тоді як Алеандро Ді Паоло (Італія) і Крісто Тохвер — арбітрами VAR.

Протистояння на Клуж Арені в Румунії обслуговуватиме 38-річний валлієць Іван Гріффіт. Ролі асистентів виконуватимуть Джонатон Браянт і Гаррі Гендрікс. Джон Джонс призначений четвертим рефері, а нідерландці Єрун Мансхот і Ервін Бланк — арбітрами VAR.

Нагадаємо, "біло-синім" уже відомо, із ким вони зустрінуться в разі успіху. Так само раніше визначився й потенційний суперник підопічних Ігоря Костюка на випадок їхнього вильоту до Ліги конференцій.