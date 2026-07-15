Ліга Європи

Коуч "студентів" поділився своїми думками перед грою з київським Динамо.

Головний тренер румунської Університаті Крістіано Бергоді прокоментував майбутній матч-відповідь стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо.

"Я не можу зараз розповісти, як саме ми підійдемо до матчу з київським Динамо, але можу сказати, що це буде складна гра. До неї потрібно підходити з тим самим менталітетом, з тією ж самовіддачею, бажанням і амбіціями бути такими ж сильними, як і вони. У них великий і якісний склад, але в першому матчі ми зіграли добре, і я вірю, що гравці максимально сконцентровані на цій грі.

У першому поєдинку нам вдалося завдяки компактним діям гравців не пропустити гол. І статистика показала, що ми дуже добре відіграли в останньому захисному блоці. Нам вдалося їх нейтралізувати.

Подивимося, яку гру ми зможемо показати, все залежить від сили суперника — чи доведеться грати вище, чи сідати нижче. Усе залежить від сили суперника, але це не означає, що ми відразу здаємося. Однак це буде інший матч, тому що ми граємо вдома, наші вболівальники будуть поруч із нами. Але ми повинні діяти розумно, бо це буде дуже важкий поєдинок. Вважаю, що шанси на прохід рівні — 50 на 50, і багато в чому тому, що я сподіваюся на максимальну підтримку трибун.

Але грають не вболівальники. Матч дуже важкий, адже ми зустрічаємося з грандом Східної Європи. Необхідно, щоб хлопці були максимально конкурентоспроможними та мали ці амбіції.

Мене не лякає навіть думка про серію пенальті, але я вірю, що завтра ми зможемо провести хороший матч. Потрібно грати з розумом, не можна залишати їм багато вільного простору, інакше вони тебе покарають", — наводить слова Бергоді Digi Sport.

Нагадаємо, матч Університатя Клуж — Динамо Київ відбудеться завтра, 16 липня, о 20:30. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій грі було зафіксовано нічию — 0:0.