Поєдинок проти Університаті (Клуж) зібрав найменшу кількість уболівальників серед усіх ігор першого відбіркового раунду турніру.
Фото ФК ДИНАМО КИЇВ
12 липня 2026, 21:45
У вівторок, 9 липня, стартував новий єврокубковий сезон — відбулися перші поєдинки 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. За даними аналітичного порталу Football Meets Data, матч за участю Динамо відзначився найнижчим глядацьким інтересом.
Гра проти Університаті з міста Клуж завершилася без забитих м'ячів (0:0), а на трибунах були присутні лише 1 795 уболівальників. Цей показник став офіційним антирекордом ігрового дня.
Абсолютно протилежна ситуація спостерігалася на матчі Карабах — Вестрі, який став найпопулярнішим поєдинком раунду, зібравши значну аудиторію. П'ятірка найвідвідуваніших матчів першого раунду кваліфікації Ліги Європи виглядає так:
1. Карабах — Вестрі — 23 549 глядачів
2. Хайдук — Жиліна — 22 532 глядачі
3. ЦСКА Софія — Деррі Сіті — 12 713 глядачів
4. Войводина — Ференцварош — 6 557 глядачів
5. Шериф — Алюміній — 5 634 глядачі
Доля путівок до наступного етапу кваліфікації Ліги Європи вирішиться у матчах-відповідях, які заплановані на наступний вівторок, 16 липня.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто розсудить матч-відповідь Університатя — Динамо у відборі Ліги Європи.