Ліга Європи

Поєдинок проти Університаті (Клуж) зібрав найменшу кількість уболівальників серед усіх ігор першого відбіркового раунду турніру.

У вівторок, 9 липня, стартував новий єврокубковий сезон — відбулися перші поєдинки 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. За даними аналітичного порталу Football Meets Data, матч за участю Динамо відзначився найнижчим глядацьким інтересом.

Гра проти Університаті з міста Клуж завершилася без забитих м'ячів (0:0), а на трибунах були присутні лише 1 795 уболівальників. Цей показник став офіційним антирекордом ігрового дня.

Абсолютно протилежна ситуація спостерігалася на матчі Карабах — Вестрі, який став найпопулярнішим поєдинком раунду, зібравши значну аудиторію. П'ятірка найвідвідуваніших матчів першого раунду кваліфікації Ліги Європи виглядає так:

1. Карабах — Вестрі — 23 549 глядачів

2. Хайдук — Жиліна — 22 532 глядачі

3. ЦСКА Софія — Деррі Сіті — 12 713 глядачів

4. Войводина — Ференцварош — 6 557 глядачів

5. Шериф — Алюміній — 5 634 глядачі

Доля путівок до наступного етапу кваліфікації Ліги Європи вирішиться у матчах-відповідях, які заплановані на наступний вівторок, 16 липня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто розсудить матч-відповідь Університатя — Динамо у відборі Ліги Європи.