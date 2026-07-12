Ліга Європи

Матч пройде 16 липня.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив суддівську бригаду, яка обслуговуватиме матч-відповідь стартового раунду кваліфікації Ліги Європи між румунською Університатею з Клужа та київським Динамо.

Головним арбітром призначено валлійця Айвана Оруела, якому допомагатимуть Джонатан Браянт та Гаррі Гендрікс.

За систему ВАР відповідатиме нідерландець Єрун Мансхот, якому допоможе Ервін Бланк.

До цього 38-річний валлієць не зустрічався з українськими клубами, але обслуговував два матчі збірної України U-17 проти Польщі (2:3) та Косово (2:0) у 2022 році.

Нагадаємо, матч Університатя Клуж — Динамо Київ відбудеться у четвер, 16 липня, о 20:30. У першій грі було зафіксовано нульову нічию.