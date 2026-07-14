Ліга Європи

Штефан Лефтер визнав перевагу киян перед матчем-відповіддю Ліги Європи, але не втрачає віри у шанси своєї команди.

Воротар Університаті Клуж Штефан Лефтер поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти київського Динамо в рамках Ліги Європи. Румунський голкіпер зазначив, що його команді необхідно якнайшвидше відновитися після поєдинку за Суперкубок країни.

"Нам потрібно швидко відновитися після гри за Суперкубок Румунії, бо в четвер у нас дуже важливий матч, можливо, один із найважливіших, з київським Динамо в Лізі Європи".

Лефтер визнав, що фаворитом протистояння є український клуб, однак наголосив, що у футболі завжди є місце для несподіванок.

"Ми не фаворити, звісно, ні статистично, ні за результатами матчу, але це футбол, і все може статися. Вихід далі був би дуже важливою подією".

Окремо воротар високо оцінив потенціал київської команди, зазначивши, що навіть попри зміни останніх років Динамо залишається клубом із суттєво більшими можливостями, ніж представники румунського чемпіонату.

"Динамо Київ – це команда з великою історією, команда, яка вже не та, що була колись, але в ній все ще є гравці та інвестиції, які не йдуть ні в яке порівняння з Румунією", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Університатя Клуж є суперником київського Динамо у стартовому раунді кваліфікації Ліги Європи. У першому матчі була зафіксована нічия 0:0, а гра у відповідь пройде в четвер, 16 липня, о 20:30.